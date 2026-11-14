Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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