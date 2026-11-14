Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Lotería Nacional

Resultado del Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional 2020 Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026 con un primer premio de 600.000 euros a la serie. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy.

La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 14 de noviembre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 14 de noviembre, en directo

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 26 millones Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

EUROJACKPOT HOY
Eurojackpot

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Euromillones comprobar
Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026.

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 13 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 04 08 17 35 42 47 siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 7.

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 12 de noviembre de 2026 en directo

Publicidad