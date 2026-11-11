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Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026

Consulta el resultado del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2026 y descubre si eres uno de los afortunados.

Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE

Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026 Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo ONCE del ONCE de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026. En breve, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo ONCE del ONCE?

Apunta los premios que reparte el Sorteo 11 del 11 de la ONCE. ¡Puedes conseguir eso que siempre habías soñado si te toca uno de los grandes!

  • 1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.
  • 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.
  • 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.
  • 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.
  • 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Además, también puedes conseguir alguno de los premios adicionales:

  • 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
  • 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

¿Cómo cobrar tu décimo del Sorteo 11 del 11 de la ONCE?

Si tu cupón del sorteo 11 del 11 de la ONCE resulta premiado, podrás cobrar el importe correspondiente de forma sencilla, aunque el procedimiento dependerá de la cuantía del premio.

Los premios de menor importe pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados de la ONCE, mientras que para cantidades más elevadas será necesario acudir a una entidad financiera colaboradora. En cualquier caso, es importante conservar el cupón en buen estado.

Si el cupón premiado se ha adquirido online, el proceso es todavía más sencillo. En estos casos, los premios se gestionan directamente a través de tu cuenta de juego y, cuando corresponda, el importe se abona en tu cuenta bancaria vinculada. Por tanto, no es necesario desplazarse a un establecimiento para cobrar el premio.

Por último, los premios de la ONCE sujetos a tributación llevan aplicada la retención correspondiente en el momento del cobro, por lo que recibes directamente el importe neto que te corresponde. De esta manera, no es necesario realizar posteriormente un ingreso por esa retención.

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Apunta en tu calendario cuándo se celebrará el Sorteo 11 del 11 de la ONCE. Si juegas un décimo, puede que la suerte esté de tu lado este 2026.

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