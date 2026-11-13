Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

En la apuesta sencilla del sorteo del Eurojackpot de la ONCE hay que elegir 5 números distintos, desde el 1 hasta el 50, y 2 soles diferentes, desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la opción de elegir desde 5 números hasta 10 para jugar con un máximo de 5 soles. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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