Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Este jueves 12 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 7.700.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 04 10 21 32 33 45, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 6 606 881 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de BORNOS (Cádiz), situada en Avda. de la Constitución, 4A; en la nº 26 de GIJÓN (Asturias), situada en Aguado, 15; y en el Despacho Receptor nº 30.435 de FERROL (A Coruña), situado en Tierra, 102.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 2,3 millones de euros, ha sido para el número 03 09 25 26 30 34, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 05 10 15 18 19 37 y el dream 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en AUSTRIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 39430 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 52774. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 0, 1 y 3.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 es el 23572. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 040 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 es 05 06 12 14 24 25 29 30 42 44 46 51 56 57 62 64 68 71 76 82.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 12 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 13 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.