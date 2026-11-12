Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

La Lotería Primitiva
La Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Lotería Nacional
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Sorteo 11/11 de la ONCE 2026
Sorteo 11/11

Sorteo 11/11 de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del miércoles 11 de noviembre de 2026

Consulta los números ganadores del Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026.

Administración de Lotería 'Doña Manolita'
Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Este miércoles 11 de noviembre 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo

ONCE: Comprobar Mi Día de la ONCE, resultado de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 11 de noviembre de 2026

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026 en directo

Publicidad