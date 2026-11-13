Dónde han caído el bote de 26 millones Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

Este viernes 13 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 ha sido para el número 04 08 17 35 42 47, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.540 de JAÉN, situado en Antonio Vallés Perdrix, s/n. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de XIRIVELLA (Valencia), situada en Pascual Arbós, 32, Bajo 2; en la nº 336 de MADRID, situada en General Millán Astray, 19; y en el Despacho Receptor nº 51.190 de MÁLAGA, situado en Boca Negra, 1.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 ha sido para el número 16 27 32 41 45 y las estrellas las formadas por los números 2 y 12. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 17.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el HJV00197.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 25 de SANTANDER (Cantabria ), situada en C.C. Carrefour-Peñacastillo “El Empalme” L-39. Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 26 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de SAN JAVIER (Murcia), situada en C.C. Dos Mares. Carretera Nacional 332, Km32, L-B13-A.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 es el 34889. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 91 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 es 01 06 07 08 18 23 26 35 40 47 48 64 68 69 74 75 78 79 82 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 13 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 14 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 05 12 27 35 44, siendo los soles los números 4 y 11.