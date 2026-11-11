Sorteo 11/11 de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del miércoles 11 de noviembre de 2026

Este miércoles, 11 de noviembre, la ONCE celebra su Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026, que contempla un premio principal de 11 millones de euros y otros once de un millón de euros cada uno. A las 21:25 horas comienza el sorteo que reparte millones de euros.

Para obtener el premio de mayor cuantía será necesario acertar las cinco cifras y la serie del número principal. Los once premios adicionales de un millón de euros también exigirán que coincidan tanto el número como la serie de las correspondientes extracciones.

El reparto incluye 119 premios de 50.000 euros para los cupones cuyas cinco cifras coincidan con el número principal, además de 1.309 premios de 2.000 euros para los que acierten las cinco cifras de los números adicionales. A estas cantidades se suman más de un millón de premios correspondientes a aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Puedes comprar los décimos, con un precio de 6€, hasta las 20:55 horas de este miércoles a través de la Web o en la App oficial de JuegosONCE.

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026.