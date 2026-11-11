Sorteo 11/11
Sorteo 11/11 de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del miércoles 11 de noviembre de 2026
Puedes seguir en directo el Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026.
- Horario del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026
- Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026
- Premios del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026
- Comprobar ONCE: Resultados del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026
Publicidad
Este miércoles, 11 de noviembre, la ONCE celebra su Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026, que contempla un premio principal de 11 millones de euros y otros once de un millón de euros cada uno. A las 21:25 horas comienza el sorteo que reparte millones de euros.
Para obtener el premio de mayor cuantía será necesario acertar las cinco cifras y la serie del número principal. Los once premios adicionales de un millón de euros también exigirán que coincidan tanto el número como la serie de las correspondientes extracciones.
El reparto incluye 119 premios de 50.000 euros para los cupones cuyas cinco cifras coincidan con el número principal, además de 1.309 premios de 2.000 euros para los que acierten las cinco cifras de los números adicionales. A estas cantidades se suman más de un millón de premios correspondientes a aproximaciones, terminaciones y reintegros.
Puedes comprar los décimos, con un precio de 6€, hasta las 20:55 horas de este miércoles a través de la Web o en la App oficial de JuegosONCE.
Sigue en directo el Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026.
Sorteo ONCE de la ONCE 2026: ¿A partir de qué premio hay que pagar a Hacienda?
Los premios del Sorteo 11/11 de la ONCE inferiores a 40.000 euros estarán exentos de tributación. Desde el 2020 esta cantidad constituye el mínimo exento establecido para los premios de lotería.
Sorteo ONCE de la ONCE 2026: ¿Cuántas series tiene cada número?
Los números participantes en el Sorteo Extraordinario 11/11 de la ONCE tendrán asignadas 120 series, numeradas del 1 al 120. Este sistema permite identificar cada cupón y determinar los premios correspondientes.
Sorteo ONCE de la ONCE 2026: Últimos minutos para comprar
Los cupones para participar en el Sorteo Extraordinario 11/11 podrán comprarse hasta las 20:55 horas de este miércoles.
Los participantes podrán probar suerte por un precio de seis euros por cupón.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Qué ocurre si el cupón está roto, perdido o robado?
Los cupones adquiridos físicamente que estén rotos, perdidos o hayan sido robados no serán válidos conforme a la normativa del sorteo.
En cambio, quienes compren a través de JuegosONCE no tendrán que preocuparse por estos inconvenientes, ya que su participación quedará registrada digitalmente y los posibles premios se ingresarán automáticamente en su cuenta.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Dónde se cobran los premios?
Las personas que hayan adquirido su cupón a través de internet recibirán automáticamente el importe de sus premios en su cuenta de JuegosONCE. Posteriormente, podrán utilizar el dinero para otros juegos o transferirlo gratuitamente a una cuenta bancaria de su titularidad.
Quienes hayan comprado el cupón en puntos de venta físicos deberán consultar las condiciones oficiales de cobro.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Cuáles son los premios del Sorteo?
El Sorteo 11/11 de la ONCE repartirá un primer premio de 11 millones de euros para quienes acierten las cinco cifras y la serie del número ganador.
Además del gran premio de 11 millones de euros, el sorteo contempla otros importantes premios: 11 de un millón de euros, 119 de 50.000 euros y 1.309 de 2.000 euros. También habrá más de un millón de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Hasta cuándo se pueden comprar los cupones?
Los participantes podrán adquirir sus cupones por internet hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 20:55 horas, tanto en la página web como en la aplicación oficial de JuegosONCE. Después de esa hora, finalizará la venta para el sorteo.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Cuándo se celebra el sorteo?
El Sorteo Extraordinario 11/11 de la ONCE tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 21:25 horas.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: ¿Dónde comprar el cupón del 11/11?
Los interesados en participar en el Sorteo Extraordinario 11/11 de la ONCE podrán adquirir sus cupones a través de JuegosONCE, la única página web oficial de venta de lotería de la organización.
La venta online comenzará el próximo 21 de septiembre y será necesario registrarse o acceder con DNI y contraseña.
Sorteo ONCE del ONCE 2026: Sígue con nosotros el sorteo 11/11 de la ONCE
Buenas tardes. En unas horas tendrá lugar el Sorteo ONCE de la ONCE 2026, que reparte millones de euros entre los números premiados.
Puedes seguirlo a través de este minuto a minuto de Antena 3 Noticias.
Publicidad