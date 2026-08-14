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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 14 de agosto de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 14 de agosto de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.800.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 14 de agosto de 2026 con un bote de 2.800.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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