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EuroDreams: Resultado de hoy jueves 13 de agosto de 2026

Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, jueves 13 de agosto de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy jueves 13 de agosto de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

Al acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta acertar los 6 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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