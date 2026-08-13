Lotería Nacional de España
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 13 de agosto de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 13 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 13 de agosto de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
La celebración del sorteo de Lotería Nacional es semanalmente, los jueves y sábados. En caso de querer jugar en el ordinario de Lotería Nacional, se debe apostar a un número de 5 cifras. Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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