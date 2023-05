Lotería Nacional: ¿Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2023?

Este próximo domingo 7 de mayo es un día señalado en el almanaque español. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2023 y repartirá más de 100 millones en forma de premios a los décimos afortunados.

Las cifras a cobrar por los ganadores varían según la cantidad de números acertada. el premio especial acumula 15 millones de euros a un único décimo. El primer premio es de 1.300.000 euros por serie, 130.000 euros al decimo. El segundo es de 250.000 euros por serie, 25.000 euros al décimo. Y muchos más premios, además del reintegro del décimo.

¿Qué papel tiene Hacienda en la Lotería Nacional?

No obstante, no todos los premios llegarán de forma íntegra a sus cobradores. Todos los premios que superen la cifra de 40.000 euros (El premio especial y el primer premio) se les retendrá un 20%. Por el contrario, las cantidades por debajo de 40.000 euros, como son el resto de los premios, se cobrarán de manera íntegra.

Esta acción está amparada por la Ley 16/2012, del 27 de diciembre, exponiendo que "los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de la ONCE".

¿Cómo Hacienda se cobra el 20%?

Hasta 2012 las ganancias de los juegos de azar, incluyendo a la Lotería Nacional, estaban exentas de tributar en el momento sin importar la cantidad cobrada. En cambio, cobraba un porcentaje a través del Impuesto de Patrimonio e IRPF.

En 2018 cambió la tributación de los premios de la lotería tras de la aprobación de los Presupuestos Generales. Actualmente, Hacienda retendrá el 20% de la cantidad (superior a 40.000) instantáneamente al cobrar el premio. En el caso de las nóminas y las retenciones de IRPF, la AEAT descontará la cifra equivalente antes de que llegue a la cuenta del acertador. De esta manera, el ingreso en la cuenta bancaria será el importe limpio del premio, puesto que Loterías y Apuestas del Estado ya habrá aplicado la retención.

La declaración de la renta

Aquellos afortunados que ganen el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre deberán ingresar en la declaración de la Renta la cuantía de los premios recibidos, e incluir de forma completa el modelo 230 de la AEAT para aplicar las retenciones.

Sin embargo, las cantidades no se incluirán en la base imponible del IRPF, por lo que esto no afectará a las posibles solicitudes de ayudas, como sería en el caso de una beca, prestaciones asistenciales o no contributivas o cualquier otra ayuda pública cuyo requisito sea la renta.