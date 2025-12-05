Lotería Nacional
Horario del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre
El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución llega cada diciembre cargado de emoción, tradición y premios especiales. Si vas a jugar, este año te interesa saber exactamente cuándo y cómo se celebra.
Publicidad
El 6 de diciembre de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución y en pleno ambiente invernal y festivo, tendrá lugar uno de los sorteos más emblemáticos del calendario especial de la Lotería Nacional: el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución. No se trata de un sorteo convencional, sino de una edición que incorpora un carácter conmemorativo y simbólico, vinculando tradición, historia y emoción colectiva.
Horario del Sorteo de la Lotería Nacional por el día de la Constitución 2025
La extracción de números comenzará a las 13:00 horas, desde la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Este sorteo forma parte del conjunto de eventos extraordinarios que la institución reserva para fechas señaladas, caracterizados por premios de cuantía superior, mayor expectación y una alta demanda de participación. En esta ocasión, los décimos adquieren un valor especial, tanto por su diseño conmemorativo como por su significado institucional y cultural.
La estructura del sorteo está compuesta por 10 series de 100.000 billetes cada una. Cada serie tiene un precio de 150 euros, y los décimos se comercializan a 15 euros. Son billetes que, además de participar por importantes premios, poseen un carácter simbólico y representativo, reforzando la dimensión histórica y conmemorativa de este sorteo extraordinario.
Cómo comprar tu décimo y hasta cuándo
Participar en el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución es más sencillo que nunca, ya que se puede adquirir el décimo tanto de forma presencial como online.
En ambos casos, es fundamental tener en cuenta las fechas límite de venta. Una vez finalizado el plazo, ya no será posible acceder a determinados números ni realizar nuevas compras, por lo que se recomienda actuar con antelación si deseas elegir un número concreto.
Premios del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Constitución
-Premios inferiores a 2.000 €: se pueden cobrar directamente en cualquier administración o punto de venta autorizado, sin necesidad de trámites adicionales.
-Premios superiores a 2.000 €: deben cobrarse en una entidad financiera colaboradora, previa validación del décimo.
El plazo para reclamar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo. Una vez superado ese periodo, el derecho al cobro caduca.
El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución es, en esencia, un encuentro entre ilusión, historia y esperanza compartida. Porque más allá de los números, las series y los premios, existe algo que se repite año tras año: la emoción de creer que, por unas horas, un simple décimo puede convertirse en el protagonista de un cambio inesperado.
Más Noticias
- Estas son las administraciones que más premios han repartido en la Lotería de Navidad
- Dónde han caído 54 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 4 de diciembre de 2025
- Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad