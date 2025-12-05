Horario del sorteo extraordinario del Día de la Constitución de la Lotería Nacional del sábado 6 de diciembre

El 6 de diciembre de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución y en pleno ambiente invernal y festivo, tendrá lugar uno de los sorteos más emblemáticos del calendario especial de la Lotería Nacional: el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución. No se trata de un sorteo convencional, sino de una edición que incorpora un carácter conmemorativo y simbólico, vinculando tradición, historia y emoción colectiva.

Horario del Sorteo de la Lotería Nacional por el día de la Constitución 2025

La extracción de números comenzará a las 13:00 horas, desde la sede de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Este sorteo forma parte del conjunto de eventos extraordinarios que la institución reserva para fechas señaladas, caracterizados por premios de cuantía superior, mayor expectación y una alta demanda de participación. En esta ocasión, los décimos adquieren un valor especial, tanto por su diseño conmemorativo como por su significado institucional y cultural.

La estructura del sorteo está compuesta por 10 series de 100.000 billetes cada una. Cada serie tiene un precio de 150 euros, y los décimos se comercializan a 15 euros. Son billetes que, además de participar por importantes premios, poseen un carácter simbólico y representativo, reforzando la dimensión histórica y conmemorativa de este sorteo extraordinario.

Cómo comprar tu décimo y hasta cuándo

Participar en el Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución es más sencillo que nunca, ya que se puede adquirir el décimo tanto de forma presencial como online.

En ambos casos, es fundamental tener en cuenta las fechas límite de venta. Una vez finalizado el plazo, ya no será posible acceder a determinados números ni realizar nuevas compras, por lo que se recomienda actuar con antelación si deseas elegir un número concreto.

Premios del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Constitución

-Premios inferiores a 2.000 €: se pueden cobrar directamente en cualquier administración o punto de venta autorizado, sin necesidad de trámites adicionales.

-Premios superiores a 2.000 €: deben cobrarse en una entidad financiera colaboradora, previa validación del décimo.

El plazo para reclamar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo. Una vez superado ese periodo, el derecho al cobro caduca.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución es, en esencia, un encuentro entre ilusión, historia y esperanza compartida. Porque más allá de los números, las series y los premios, existe algo que se repite año tras año: la emoción de creer que, por unas horas, un simple décimo puede convertirse en el protagonista de un cambio inesperado.

