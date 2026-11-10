Horario del Sorteo extra del 11/11 de la ONCE del 11 de noviembre 2026

El 11 de noviembre de 2026 la suerte vuelve a ponerse en juego con un sorteo que puede cambiarlo todo.

¿Quieres conseguir alguna de las cantidades que reparte? Compra tu cupón y participa por un premio de hasta 11 millones de euros, además de otros 11 premios de 1 millón de euros para los números adicionales.

¿Y si esta vez el número premiado es el tuyo? Vamos a ver qué premios puedes obtener con el Sorteo 11/11 de la ONCE, cuándo y a qué hora se celebra.

Sorteo 11/11 de la ONCE: ¿dónde verlo y a qué hora se celebra?

El Sorteo 11/11 de la ONCE tendrá lugar el 11 de noviembre de 2026 a las 21:25 horas. Si quieres participar, el precio del cupón es de 6 euros, tienes hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 20:55 horas para adquirirlo.

Podrás seguir en directo todo lo que ocurra desde la web de Antena 3 Noticias, para que no te pierdas ningún número premiado.

¿Qué premios puedes ganar con el Sorteo ONCE del ONCE?

Si quieres probar suerte, hazte con un décimo del Sorteo ONCE del ONCE y cruza los dedos porque… ¡puedes ganar todos estos premios!

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie .

. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Asimismo, también puedes conseguir alguno de los premios adicionales.

Estos son:

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

Recuerda que desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros, es decir, para el Sorteo 11/11 de la ONCE del 2026, todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos.

Para premios que sobrepasen esa cantidad, se les aplicará una retención del 20 %.