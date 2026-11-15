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Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de noviembre de 2026

El ganador del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 es el 15 22 23 28 45 y la clave el 1. El ganador del Gordo de la Primitiva se lleva un premio de 19.300.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15 22 23 28 45 y la clave 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y la clave ganará un bote de 19.300.000euros.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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