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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 15 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 con un bote de 600.000 euros ha agraciado al número 02 13 19 26 36 42, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 7.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 02 13 19 26 36 42 siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 7.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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