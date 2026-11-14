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Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.800.000 euros.

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. El bote de La Primitiva es de 9.800.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva, a través de Loterías y Apuestas del Estado, establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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