Dónde han caído el bote de 11,3 millones de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 14 de noviembre de 2026

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 01 12 27 30 36 42, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 03. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 7.700.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 03 22 24 30 48 49, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 1. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 8 820 777.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.300.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de ROQUETAS DE MAR (Almería); en la nº 2 de BILBAO (Bizkaia); en la nº 21 de BILBAO (Bizkaia); en la nº 1 de BOCAIRENT (Valencia); y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 14 de noviembre de 2026 ha sido el 08335 de la serie 22.

Número: 19900 Serie: 50

Número: 45323 Serie: 02

Número: 58096 Serie: 52

Número: 80014 Serie: 07

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026 es 01 05 06 08 09 12 23 24 26 28 32 33 37 42 51 63 69 71 73 80.