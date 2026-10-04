Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de octubre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 04 de octubre de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.200.000 euros.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com