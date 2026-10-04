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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 04 de octubre de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 04 de octubre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

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Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy domingo 04 de octubre de 2026 con un bote de 1.500.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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