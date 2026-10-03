Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 03 de octubre de 2026
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 03 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 03 de octubre de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad