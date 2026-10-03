Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 03 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 03 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.

Lotería Nacional

Lotería Nacional Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 03 de octubre de 2026con un primer premio de 600.000 euros a la serie.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

La Lotería Nacional es el que más premios reparte de España. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 03 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 2 de octubre de 2026

EUROJACKPOT HOY

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 02 de octubre de 2026

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 02 de octubre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy viernes 02 de octubre de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del viernes 02 de octubre de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 02 de octubre de 2026 ha agraciado al número 03 09 13 15 23 44, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 3.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 1 de octubre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de este jueves 1 de octubre de 2026 y dónde han sido validados.

Imagen de resultado de Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de octubre de 2026

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 01 de octubre de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 01 de octubre de 2026

Publicidad