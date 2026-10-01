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Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 01 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 01 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 01 de octubre de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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