Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 01 de octubre de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 01 de octubre de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. El sorteo de la Lotería Nacional obtiene sus premios a través la extracción de 2 números compuestos por 5 cifras.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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