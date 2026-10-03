Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 03 de octubre de 2026
El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 03 de octubre de 2026 es el 06, 20, 24, 27, 44 y 45, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2, con un bote de 31.000.000 euros.
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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 03 de octubre de 2026 es el 06, 20, 24, 27, 44 y 45, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 31.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 407 593, premiado con 1 millón de euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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