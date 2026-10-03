Dónde han caído el bote de 31 millones de La Primitiva, el millón de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 3 de octubre de 2026

Este sábado 3 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 20, 27, 30, 31, 39 y 41, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 73 de MÁLAGA, situada en San Rafael,17, y en la nº 474 de MADRID, situada en Alfredo Aleix, 34.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 03 de octubre de 2026 es el 06, 20, 24, 27, 44 y 45, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 31.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 407 593, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de

La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 31.500.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 50.045 de ARROYO DE LA MIEL - BENALMÁDENA (Málaga), situado en Inmaculada Concepción, 15, y en el nº 60.645 de SANT LLUÍS (Illes Balears), situado en Sant Lluís, 80.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 03 de octubre de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 25456 de la serie 035.

Número: 13580 Serie: 045

Número: 69434 Serie: 044

Número: 81129 Serie: 003

Número: 93426 Serie: 048

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 03 de octubre de 2026 es 04, 07, 08, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 33, 37, 41, 45, 47, 54, 63, 72 y 75.