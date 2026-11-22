Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 22 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026 con un bote de 22.900.000 euros ha agraciado al número 09, 13, 16, 19 y 45 y la clave el 6
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El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 22 de noviembre de 2026 ha sido para el número 09, 13, 16, 19 y 45 y la clave 6. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 22.900.000euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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