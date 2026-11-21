Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 21 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 23641, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 26323, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 3410, 6111, 9411 y 8460, premios de 150 euros

- 509, 431, 758, 997, 185, 483, 957, 673, 540 y 346, premios de 30 euros por décimo

- 60, 16, 07, 31, 25, 88, 57, 20 y 09, premios de 12 euros al décimo

- 1, 0 y 7, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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