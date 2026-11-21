Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 21 de noviembre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 21 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 23641, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 26323, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 3410, 6111, 9411 y 8460, premios de 150 euros
- 509, 431, 758, 997, 185, 483, 957, 673, 540 y 346, premios de 30 euros por décimo
- 60, 16, 07, 31, 25, 88, 57, 20 y 09, premios de 12 euros al décimo
- 1, 0 y 7, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.
Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. En cada sorteo de la Lotería Nacional se extraen las cifras que conforman el primer y segundo premio, de distinta cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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