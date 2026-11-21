Este sábado 21 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, ha sido para el número 02, 06, 07, 08, 13 y 46, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 es el 07, 12, 13, 22, 29 y 39, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 2.300.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 031 430, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 53.620 de ÁGUILAS (Murcia), situado en Paseo Isaac Peral, 11.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen OCHO boletos acertantes.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 21 de noviembre de 2026 ha agraciado la serie 69775 del número 047 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 31735 Serie: 042

Número: 40067 Serie: 048

Número: 70902 Serie: 030