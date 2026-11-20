Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 que cuenta con un bote de 10.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la ONCE de hoy.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

En el sorteo del Eurojackpot, la apuesta sencilla consiste en apostar 5 números distintos comprendidos entre el 1 y el 50 más 2 soles, con números que vayan del 1 al 10. Por otro lado, la apuesta múltiple permite seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números a elegir más 2, 3, 4 o 5 soles que los acompañen. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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