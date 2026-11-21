Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026
El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 es el 07, 12, 13, 22, 29 y 39, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 2.300.000 euros.
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El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 es el 07, 12, 13, 22, 29 y 39, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 2. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 2.300.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 031 430, premiado con 1 millón de euros.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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