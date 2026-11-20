Este viernes 20 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 ha sido para el número 4, 11, 17, 25, 37 y 48, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 8, con un bote de 1.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de SAN FERNANDO (Cádiz), situada en Luis Milena, 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 51 de VALENCIA, situada en San Vicente Martir, 93.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 ha sido para el número 08, 21, 24, 36 y 49, siendo las estrellas el 01 y 08, con un bote de 37.000.000 euros..

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0).

El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.100 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, situado en Avda. Islas Canarias, 172.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 es el 65988. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 79 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 es 02, 06, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 35, 39, 58, 59, 64, 77, 79, 80, 82 y 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 20 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 21 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15, 2, 29, 34 y 35 y los soles los números 05 y 09.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 20 de noviembre, no han aparecido acertantes de primera categoría en España.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 24 de noviembre de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 10.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.