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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 31 de octubre de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 31 de octubre de 2026 ha agraciado al número 04, 05, 21, 32, 40 y 46, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 2.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto Antena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 31 de octubre de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04, 05, 21, 32, 40 y 46, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 2.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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