Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 30 de octubre de 2026

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 30 de octubre de 2026es el 21 26 37 39 42 y los soles los números 05 y 07.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. El primer premio del Eurojackpot son 90 millones de euros, y se acumula cada sorteo. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación.

En el sorteo del Eurojackpot, la apuesta sencilla consiste en apostar 5 números distintos comprendidos entre el 1 y el 50 más 2 soles, con números que vayan del 1 al 10. Por otro lado, la apuesta múltiple permite seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números a elegir más 2, 3, 4 o 5 soles que los acompañen. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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