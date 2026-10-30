Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 29 de octubre de 2026

Este jueves 29 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 que cuenta con un bote de 40.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 02 18 19 28 31 44, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 013 180 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existen DOS boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrarán la cantidad de 22.570.220,66 euros. Dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Vistalegre, 13, y en el Despacho Receptor nº 77.500 de MÉNTRIDA (Toledo), situado en Avda. Solana, 29.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA, situada en Ultònia, 14 - bajos 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes. En el sorteo del JOKER de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría, con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de NAVALCARNERO (Madrid), situada en Libertad, 70 - L1.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 agraciado con bote de 3.900.000 euros, ha sido para el número 11 13 24 26 42 48, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de MOTA DEL CUERVO (Cuenca), situada en Ramón y Cajal Alta, 1. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Arts i Oficis, 58-60; en la nº 80 de VALENCIA, situada en Ramiro de Maeztu, 18; y en el Despacho Receptor nº 90.920 de BENAVENTE (Zamora), situado en Avda. Maragatos, 35.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 ha agraciado al número 03 08 11 13 34 40 y el dream 5. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0), que han sido validados en PORTUGAL y ESPAÑA. El boleto de España ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Los acertantes ganan un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 29 de octubre de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 65942. El segundo premio del sorteo del sábado, dotado con 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 63502. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 2,3 y 8.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 es el 61177. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 019 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 ha agraciado a la fecha 26 AGO 2002 , siendo el número de la suerte el 05.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 29 de octubre de 2026 es 04 05 06 09 17 27 32 39 41 46 48 51 58 61 66 67 80 82 84 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 29 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 30 de octubre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.