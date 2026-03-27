Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 27 de marzo de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 27 de marzo de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo del Eurojackpot hoy.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. En el Eurojackpot se puede ganar hasta 90 millones de euros como bote final de la primera categoría, gracias a la acumulación de sorteos. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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