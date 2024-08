Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 23 de agosto de 2024

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 23 de agosto de 2024 que cuenta con un bote de 67.000.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la ONCE de hoy.

Los viernes se celebra el sorteo del Eurojackpot ofrecido por la ONCE y tendrás la posibilidad de ganar un premio final de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El 50% de las apuestas del sorteo del Eurojackpot se transfiere a premios.

Para participar en el sorteo del Eurojackpot tendrás que hacerlo a través de una compra sencilla o múltiple. Con la apuesta sencilla tendrás que escoger 5 números que van entre 1 y 50 y dos soles entre los números 1 y 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

