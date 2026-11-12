Lotería Nacional
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 12 de noviembre de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.
Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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