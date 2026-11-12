Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional

Lotería Nacional Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 12 de noviembre de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

La Lotería Primitiva
La Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Lotería Nacional
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Sorteo 11/11 de la ONCE 2026
Sorteo 11/11

Sorteo 11/11 de la ONCE hoy, en directo: Comprobar décimo del miércoles 11 de noviembre de 2026

Consulta los números ganadores del Sorteo Extraordinario del 11/11 de 2026.

Administración de Lotería 'Doña Manolita'
Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto y Cupón Diario y Súper Once de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Este miércoles 11 de noviembre 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE: Resultado del sorteo de Mi Día, Cupón Diario y Super Once hoy en directo

ONCE: Comprobar Mi Día de la ONCE, resultado de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 11 de noviembre de 2026

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026 en directo

Publicidad