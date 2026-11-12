Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 12 de noviembre de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 12 de noviembre de 2026con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.