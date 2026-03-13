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Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 13 de marzo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 13 de marzo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 13 de marzo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo del Eurojackpot, administrado por la ONCE, se juega los viernes y puedes ganar hasta un mínimo de 10 millones de euros en el bote. Cada semana que el premio del Eurojackpot de primera categoría queda vacío se acumula el bote, pudiendo llegar a 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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