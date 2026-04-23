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EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 23 de abril de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 23 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, jueves 23 de abril de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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