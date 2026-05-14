EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 14 de mayo de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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