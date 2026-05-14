Eurodreams
EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 14 de mayo de 2026
Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.
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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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