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EuroDreams: Resultado de hoy lunes 22 de junio de 2026

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 22 de junio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Imagen de resultado de Eurodreams

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 21 de junio de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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