Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de junio de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 21 de junio de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 21 de junio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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