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Dónde han caído el bote de 9,3 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 21 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 21 de junio y dónde han sido validados.

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Este domingo 21 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 21 de junio de 2026 ha sido para el número 13, 14, 22, 25, 27 y 32, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) situada en Enric Prat de la Riba, 106 y en la nº 3 de MAZARRÓN (Murcia), situada en Larga, 4.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de junio de 2026 ha sido para el número 13, 17, 23, 37 y 44 y la clave el 2.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de VÉLEZ-MÁLAGA (Málaga), situada en Alcalde J. Herrera, 23

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de junio de 2026 ha agraciado la serie 029 del número 57161 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 37757 Serie: 044

Número: 61053 Serie: 028

Número: 61361 Serie: 033

Número: 89144 Serie: 032

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 21 de junio de 2026 es 01, 12, 13, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 67, 84, 85.

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Dónde han caído el bote de 9,3 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 21 de junio de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 21 de junio de 2026

SORTEO BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de junio de 2026

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ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy domingo 21 de junio de 2026 en directo

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
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Dónde han caído el bote de 18,5 millones de euros de la Primitiva, los 3,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 20 de junio de 2026

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ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 20 de junio de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 20 de junio de 2026.

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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de junio de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 20 de junio de 2026 es el 07, 10, 14, 33, 36 y 38, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 3, con un bote de 18.500.000 euros.

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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 20 de junio de 2026

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Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 20 de junio, en directo

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Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de junio de 2026

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