Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 20 de junio de 2026

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 20 de junio de 2026. El bote de La Primitiva es de 18.500.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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