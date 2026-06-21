Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 21 de junio de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 9.300.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de junio de 2026. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.300.000 euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
A pesar de no acertar los 5 números, pero aciertas el número clave, te llevas el importe del reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de junio de 2026
- ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 21 de junio de 2026 en directo
- Dónde han caído el bote de 18,5 millones de euros de la Primitiva, los 3,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 20 de junio de 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad