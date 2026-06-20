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Dónde han caído el bote de 18,5 millones de euros de la Primitiva, los 3,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 20 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 20 de junio y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Getty

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Este sábado 20 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 20 de junio de 2026 ha agraciado al número 06, 29, 31, 32, 39 y 45, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 4. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 3.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de MASSANASSA (Valencia), situada en Avenida Blasco Ibáñez, 111.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 07, 10, 14, 33, 36 y 38, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker es 9 603 180 el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 18.800.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de BILBAO (Bizkaia), situada en Astarloa, 3.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real); en la nº 3 de GUADALAJARA; en la nº 1 de MAZARRÓN (Murcia) y en la nº 129 de MADRID.

La ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 20 de junio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 15281 de la serie 030.

Número: 48278 Serie: 031

Número: 62910 Serie: 028

Número: 79773 Serie: 042

Número: 80288 Serie: 012

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 20 de junio de 2026 es 13, 19, 23, 24, 25, 26, 36, 40, 43, 44, 48, 49, 55, 61, 64, 66, 70, 79, 80 y 83.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído el bote de 18,5 millones de euros de la Primitiva, los 3,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 20 de junio de 2026

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 20 de junio de 2026 en directo

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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de junio de 2026

SORTEO BONOLOTO
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Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 20 de junio de 2026

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Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 20 de junio, en directo

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Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 20 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 20 de junio de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
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Dónde han caído el bote de 38 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 19 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 19 de junio y dónde han sido validados.

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 19 de junio de 2026

Euromillones: Comprobar resultado del sorteo

Euromillones: Resultado de hoy viernes 19 de junio de 2026

Bonoloto: Comprobar número del sorteo de hoy en directo

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 19 de junio de 2026

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