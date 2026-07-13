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EuroDreams: Resultado de hoy lunes 13 de julio de 2026

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 13 de julio de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 13 de julio de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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