Dónde han caído el bote de 34,5 millones de euros de La Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto, los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy lunes 13 de julio de 2026

Este lunes 13 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 13 de julio de 2026, ha agraciado al número 21, 24, 25, 26, 41 y 46, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 5. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de CARCAIXENT (Valencia) situada en Avda. Juan XXIII, 88-1A ; en la nº 5 de PONTEVEDRA, situada en Rua Dos Soportais, 4; en la nº 16 de MADRID, situada en Barquillo, 10 (local izquierdo) y en la nº 22 de GETAFE (Madrid), situada en C.C. Getafe 3 local 3. Plaza Juan Carlos I s/n.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 13 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 34.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 06, 35, 39, 45, 46 y 47, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 6. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 6 240 449.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.000.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 12 de julio de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 09 12 13 17 21 30 y el dream 1.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 13 de julio de 2026 es el 23785. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 018 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 13 de julio de 2026 es 03 08 11 15 20 21 22 27 30 31 34 43 46 51 61 63 64 71 73 74.

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