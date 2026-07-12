Dónde han caído el bote de 10,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 12 de julio de 2026

Este domingo 12 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 01, 08, 27, 33, 39 y 49, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00

euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de julio de 2026 agraciado con bote de 10.500.000 euros, ha sido para el número 06, 14, 28, 46 y 53 y la clave el 6.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 10.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de OROPESA DEL MAR (Castellón), situada en Goya, 65.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 12 de julio de 2026 ha sido el 54787 de la serie 010.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 64023 Serie: 025

Número: 65981 Serie: 028

Número: 86391 Serie: 035

Número: 96550 Serie: 042

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 12 de julio de 2026 es 07, 13, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 41, 46, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 68, 75, 79.

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