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EuroDreams: Resultado de hoy lunes 13 de abril de 2026

El EuroDreams de hoy, lunes 13 de abril de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número y al dream 5.

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El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 12 de abril de 2026 ha sido para el número y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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