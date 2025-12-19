¿Cómo tengo que cobrar mi décimo? ¿Tengo que avisar si es compartido? Las dudas de la Lotería de Navidad

Queda muy poco para uno de los días más mágicos del año. El lunes a partir de las 9:00 de la mañana, los números empezarán a girar y los niños de San Ildefonso cantarán los premios. Si la suerte está de nuestra parte y todavía tienen dudas sobre cómo cobrar el premio, les contestamos aquí a las preguntas más usuales de los ganadores.

¿Qué pasa si nuestro décimo premiado es compartido con más gente?

Una de las tradiciones más comunes del sorteo de Navidad es compartir el décimo con tu familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo. Si nos toca, lo más recomendable es que vayáis todos juntos a cobrarlo al banco. "Así, evitaremos problemas y quedareis todos perfectamente identificados", explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.

¿Qué hacer si no podemos ir todos al banco?

En el caso de que no podáis ir todos a la entidad, debéis llevar una lista con los nombres, fotos de los DNI y el porcentaje que juega cada uno.

¿Tengo que avisar obligatoriamente de que el décimo es compartido?

La decisión de avisar o no de que el décimo es compartido, puede parecer insignificante pero tiene mucha importancia. Si únicamente lo cobra uno de los ganadores y después lo reparte entre los compañeros, Hacienda podría verlo como un impuesto de donaciones. "Si vamos todos juntos, evitaremos esta doble tributación", explica el experto.

Si cada uno es de un banco distinto, ¿a cuál vamos?

Esta es una de las preguntas más comunes entre los ganadores, ¿a dónde voy a cobrar el premio? En este caso, no importa cuál sea tu banco o el de el resto de ganadores - en el caso de que sea compartido-, no tenéis por qué ir allí. Lo que debemos hacer es ir a una entidad colaboradora con Loterías y Apuestas del Estado, ellos se encargarán de gestionarlo todo y hacer el reparto.

¿Y qué pasa si se me estropea el décimo y tiene premio?

La emoción de saber que te ha tocado, un despiste o cualquier otro problema que podamos tener... Si resulta que tenemos con nosotros un décimo premiado pero está dañado o mojado, en principio, no hay por qué preocuparse. "Mientras el décimo sea reconocible en la administración o el banco pueda identificarlo, lo más normal es que se cobre". Tendría que haber sido destruido completamente o no encontrarlo para no poder cobrarlo.

