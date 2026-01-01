Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE: Comprobar Cupón Diario, resultado del miércoles 31 de diciembre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Conoce los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 31 de diciembre de 2025 es el 66694. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 039 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros por 2 euros. El primer premio del Cupón Diario consiste en 500.000 euros al contado.

Desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

